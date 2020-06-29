每晚6時至8時30分加開6個班次。（新北市觀旅局提供／許哲瑗新北傳真）

乘客從海風與星光下出發，踏入點點螢光的觀海段。（新北市觀旅局提供／許哲瑗新北傳真）

新北市今舉辦宣傳記者會。（許哲瑗攝）

新北深澳鐵道自行車7月起換新妝，以浪漫山海景緻為主題，斥資百萬元打造沿線夜間燈光藝術，乘客可穿梭在點點螢光中，暢遊北海岸夜間風情，每晚6時至8時半登場，共加開6個班次，即日起開放線上訂票；此外觀旅局推出七夕音樂會、百人淨灘、搭配三倍券的「RB328優惠套組」，搶攻國旅商機。

深澳鐵道自行車到過往僅白天開放，迎接夏日到來，觀旅局打造全新夜間燈光，7月至9月間，每晚6時至8時30分加開6個班次，觀旅局今上午舉辦宣傳記者會，副局長副局長莊榮哲、深澳鐵道自行車營運廠商蘇憲偉出席，邀請民眾體驗青春山海線之美。

蘇憲偉介紹，深澳鐵道自行車設計為河豚車型，串聯八斗子、深澳2站月台，乘客從海風與星光下出發，踏入點點螢光的觀海段，欣賞山野草叢間靜謐的螢火蟲燈，接著轉入充滿奇幻感的彩色泡泡、螢光水母燈海，與可愛的白鯨、海豚悠游後，再次回到山景間，璀璨炫麗的星空隧道值得一看。

此外，配合三倍券發放，新北市觀旅局推出「RB328套組」，以三倍券購買雙人來回票，提供8折優惠，限量3000組；配合台北國際夏季旅展，則推出雙人來回實體紀念套票，原價600元優惠為400元。

觀旅局介紹，8月22日、23日適逢七夕前夕，觀旅局結合在地商家、環保團體舉辦夏日夜間音樂會，邀請瑞芳區國中小學生輪番演出；9月19日將舉辦象鼻岩百人淨灘活動，推廣新北市綠色休閒旅遊外，也邀請淨灘者暢遊八斗子車站的無敵海景，報名費100元，報名資訊可上官網查詢。

(中時 )