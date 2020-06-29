24歲的許小姐，疫情期間在家工作一個多月，回到公司上班後，明明體重沒增加多少，卻被同事問怎麼胖那麼多？看起來有嬸味？原來是她的下巴線條不明顯，下巴和脖子連成一片，鬆垮的感覺讓她瞬間老了十幾歲！許小姐因此決定求助醫師，經醫師建議施打雙下巴消脂針，從此告別萬惡雙下巴，視覺年齡也回春許多。

皮膚科醫師彭賢禮表示，疫情過後，診間開始出現不少向許小姐一樣詢問雙下巴消脂療程的民眾，患者增加近3成，許多人不僅不胖，甚至身形纖細，但是雙下巴卻讓他們視覺年齡顯老。彭賢禮醫師說明，雙下巴是下巴的局部脂肪堆積，臉和脖子幾乎連成一片，看來顯得「臉大脖子粗」。而會造成雙下巴的原因也不單只有胖，遺傳與老化都有關聯，長時間低頭滑手機也會讓雙下巴更加惡化。

彭賢禮醫師指出，雙下巴消脂療程上，有台灣唯一核准可合法治療雙下巴的消脂針，其經由美國FDA及台灣食品藥物管理署雙認證，可有效治療。其有超過20個臨床研究支持治療之安全性與成效，具有長達5年的安全性追蹤資料，平均2~4次的療程，就可以看到效果，找回下顎線的黃金比例。

進行雙下巴消脂針手術之後，下巴輪廓線變得明顯，整個人感覺更有活力。（圖／彭賢禮醫師提供）

合法消脂針成分為去氧膽酸(Deoxycholic acid, DCA)，能使脂肪細胞破裂分解，經由身體自然機制代謝掉細胞碎片及脂肪，接著促動膠原蛋白增生，藉此達到消除雙下巴的醫學美容效果。疼痛與恢復期則因人而異，「一般來講，打下去後大概前十到二十分鐘比較有感，而恢復期的腫脹程度、時間和脂肪量也有點關係，通常兩週內會完全消腫，快的也有一週就消腫的。」彭賢禮醫師補充，若是期間有覺得任何不適，建議回診找醫師諮詢。

彭賢禮醫師提醒，合法消脂針從2018年上市後半年即缺貨，許多消費者詢問何時會重新在台上市，今年6月終於恢復供貨，據了解，目前市面上充斥許多非法醫美針劑，並無核准使用於雙下巴治療，消費者在進行療程前，務必與醫師多加諮詢，認明衛福部許可證並確認產品包裝與內容物，避免用到假消脂針，除了效果與安全性有疑慮，更可能導致權益受損。

彭賢禮醫師呼籲，民眾諮詢醫師時，可以先請醫師提供產品原廠正貨證書與仿單，看仿單適應症是否有核准用來治療雙下巴；其次，注意產品外觀與顏色，合法消脂針之外觀為橘色瓶蓋，注射劑顏色為透明清澈，而未經核准治療雙下巴但仍號稱消脂針的產品，通常色澤呈黃色，主要用作治療其他慢性疾病，需要靜脈注射，更沒有大型臨床研究證實效果，甚至明令不得於皮下注射，使用上缺乏安全保障，消費者在愛美同時，也要記得維護自己的權益，認明唯一衛福部核可消脂針，使用更安心。

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(中時電子報)