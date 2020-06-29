美國聯準會6月中旬發布消息，將啟動收購個別公司債的計畫，一度遏止美國股市受到二次疫情升出的憂慮情緒，如今這份名單出爐，包括美國電信巨頭AT&T、美國醫療保險巨頭聯合健康（UnitedHealth Group），以及美國零售業巨頭沃爾瑪（Walmart）。

據外國財經媒體報導，Fed最新公布資料顯示，Fed在6月15日公布將收購個別公司債的消息後沒有多久，就收購大約2.07美元公司債(約60億元新台幣)，當中有21%為非景氣循環類股公司債；15%為景氣循環類股公司債，以及10%科技公司發行的公司債、3.6％非投資級公司債。

Fed在3月與美國財政部合作成立設立特殊目的工具(SPV)，購入美國公債以及機構抵押擔保證券(MBS)，啟動初級市場企業信貸融資工具(PMCCF)、次級市場企業信貸融資工具(SMCCP)，讓整體金融市場資金流動性缺乏問題解套，並透過與其他國家央行進行附買回協議，解決美元流動性不足問題。

Fed也從5月中旬開始，逐步收購公司債ETF，截至6月23日，Fed使用SMCCP，買進公司債ETF、個別公司債總共約87.1億美元資產。

(中時電子報)