大陸深圳市消委會29日發佈提醒，廣大消費者應保護好自己QQ與微信帳號密碼，合規使用，尤其是租借QQ與微信帳號的行為存在嚴重安全隱患。

據大陸央視引述深圳市消委會介紹，自2019年加大對詐騙、黃賭毒等「網路黑產業」問題的打擊力道以來，大量消費者投訴反映其QQ與微信帳號被封停，而自己對違規行為毫不知情。2020年至今，騰訊方面收到因租借微信帳號產生的帳號封號申訴量已超1萬例。

此外，深圳市消委會表示，隨著對QQ與微信帳號的安全管控持續加強，導致從事販賣、輔助註冊、解封等業務的「惡意號商」遭受重創，因此打起了租借帳號的主意，這些不法者的目標人群通常都是社會上的「有閒人」，如學生、寶媽、自由職業者等，通過在網路上發佈兼職廣告，以每日幾十元至幾百元人民幣不等的高傭金價格，吸引受害人將自己的帳號提供租借。

隨後，便利用租來的帳號實施欺詐、散播黃賭毒等不良資訊，致使受害人身份資訊被洩露和利用，個人或親朋好友資金受損，帳號封停，甚至因此承擔法律責任。

(旺報 )