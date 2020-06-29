韓國31歲女歌手孝敏(朴宣映/박선영)，近日在IG上曬出工作側拍短片，火辣的穿搭秀出修長美腿與身材曲線吸引網友熱烈討論。
女團T-ARA出身的孝敏，擁有精緻五官與167cm的高挑身材，吸引大批粉絲的喜愛，而時常在IG上分享穿搭與生活的她，這兩日開始跟風玩起了抖音變裝，還PO出了工作側拍。
只見影片中的她穿著高衩緊身衣，大方露出纖細長腿及腿根十分火辣，但絨布的衣服材質經過強光一照下半身竟反光，部分網友看了直呼「好性感但也有點尷尬」、「白白的一塊是?」吸引超過11萬人觀看。
(中時電子報)
韓國31歲女歌手孝敏(朴宣映/박선영)，近日在IG上曬出工作側拍短片，火辣的穿搭秀出修長美腿與身材曲線吸引網友熱烈討論。
女團T-ARA出身的孝敏，擁有精緻五官與167cm的高挑身材，吸引大批粉絲的喜愛，而時常在IG上分享穿搭與生活的她，這兩日開始跟風玩起了抖音變裝，還PO出了工作側拍。
只見影片中的她穿著高衩緊身衣，大方露出纖細長腿及腿根十分火辣，但絨布的衣服材質經過強光一照下半身竟反光，部分網友看了直呼「好性感但也有點尷尬」、「白白的一塊是?」吸引超過11萬人觀看。
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