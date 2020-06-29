國立聯合大學農藥檢測中心29日啟用，設置高階分析儀器，檢測農藥殘留，確保農產無毒安全，提升競爭力。（何冠嫻攝）

國立聯合大學成立「農藥檢測中心」，針對農產品進行快篩檢測，提升食品安全，以及農產品的市場競爭力。

國立聯合大學農藥檢測中心引進農藥分析前處理設備、液相層析串聯質譜儀、氣相層析串聯質譜儀、氣相層析-火焰光度偵測器等高階分析儀器，可提供檢測服務項目有食品中殘留農藥快速篩檢191項、食品中殘留農藥檢測381項，並向財團法人全國認證機基金會提出測試實驗室ISO／IEC 17025認證申請。

29日苗栗縣長徐耀昌、客委會主委楊長鎮等人啟用聯大農藥檢測中心。徐耀昌表示，苗栗為農業大縣，縣府持續推動無毒有機的蔬果與農特產，農藥殘留檢測與農業產銷履歷為未來趨勢，經過檢驗合格認證的農特產品，也是對品質的保證，更為消費者把關食品安全。

聯大校長蔡東湖表示，農藥檢測中心將為農民提供快速與優良的檢驗服務，未來成為聯大特色亮點，將協助苗栗縣相關產業科技提升，共同推動在地文化。楊長鎮也說明，客家伴手禮多為農特產品，透過完善的檢驗制度，確保食品安全，為來客委會更將與聯大合作，贏得消費者信賴，提升客庄產業與經濟發展。

(中時 )