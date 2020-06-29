鲶魚哥(左起)、戴愛玲、梁瀚名在泳池邊首次對戲。（TVBS提供）

鲶魚哥(左)、梁瀚名PK身材。（TVBS提供）

梁瀚名體脂僅有10％。（TVBS提供）

歌手戴愛玲為TVBS《女力報到最佳拍檔》獻出八點檔初體驗！，她客串飾演鯰魚哥的表姊「巴玲」，首次登場就獲得「養眼」福利，到豪宅游泳池欣賞梁瀚名、鯰魚哥游泳英姿，她忍不住伸手摸梁瀚名的堅硬腹肌，笑說：「我唱歌都沒有這個福利欸！」梁瀚名穿著超緊繃三角泳褲全場趴趴走，引起女性工作人員尖叫聲連連，他自豪體脂僅10％，最喜歡下戲後直接用跑的回家，維持完美體態。

戴愛玲透露，她只有以前參加過果陀劇場的演出，沒有其他演戲經驗，「想說來客串玩一下應該OK吧！」與以往拍攝MV經驗不同，演戲得背台詞、記走位，壓力大到讓她前一晚失眠，「有點睡不太著，怕自己會影響團體運作，開拍後心跳超快，唱歌唱這麼多年都不緊張，還好後來鲶魚哥、梁瀚名他們帶戲帶得很好，整個劇組氛圍都讓我覺得滿輕鬆自在的。」

梁瀚名、鲶魚哥穿泳褲入鏡，互相PK身材，梁瀚名自豪體脂只有10％，被問及如何練肌肉，他開玩笑：「我都不開車，用跑的回家。」鲶魚哥體脂則高達23％。戴愛玲談到與兩人對戲感想，害羞表示：「有一個鏡頭是要我摸梁瀚名，我想說是真的要摸嗎？導演就跟我說用戳的也可以，我就用力摸下去，很難得有這種機會。」如果要在兩人之間做抉擇，戴愛玲說曾在校園活動碰過鲶魚哥，跟對方相處起來像姊弟，「硬要選的話我會選梁瀚名，這世代姊弟戀很普遍。」

戴愛玲8月22日將於TICC台北國際會議中心舉行演唱會，她預告：「會有一些特殊橋段，是大家沒看過的唱跳，幾個月來都在特訓，因為疫情的關係，希望能帶給大家一點正能量。」她每天皆會邊快走邊唱歌，藉此加強肺活量，或穿著13公分的高跟鞋唱跳，「導致我的腳背現在都有點拉傷，這也是對演唱會的一種付出，期待大家都來到現場。」

(中時 )