美國新冠肺炎確診數創單日高，經濟復甦前景保守以待。台股今日開低後震盪整理，權值股成為空方箭靶，電子及金融聯袂走低，大立光(3008)失守4000元關卡、台積電(2330)、聯發科(2454)、國巨(2327)等齊走低，防疫概念股成為撐盤要角，口罩、檢測、疫苗及原料藥小族群全面點火揚升，資金轉進與避險有關股指連動的反向ETF以及債券ETF等標的，與原油期連動的原油反1也呈現大漲。終場加權股價指數收在11542.62點，5日線宣告失守，下跌118.05點，成交值為2064.17億元。櫃買指數收在158.89點，下跌0.45點，成交值為559.09億元。

分析師表示，今日股匯市表現脫鉤，台股雖下跌百餘點，但台幣勁揚超過1角來看，資金仍未退場，修正過後，在除權息行情下，後市應猶有可為。

盤面上，股王大立光今日失守4000元大關，收在3940元，跌幅1.75%；台積電下跌5.5元，跌幅1.73%；聯發科(2454)今日開低，盤中多頭雖奮力反撲，但仍不敵空頭賣壓，終場下跌15元，跌幅2.59%；防疫概念股口罩、疫苗、檢測、原料藥今日全面大漲，恆大(1325)、康那香(9919)、高端疫苗(6547)、寶齡(1760)及亞諾法(4133)全數收在漲停板；額溫槍題材的熱映(3373)5月EPS高達2.65元，收在漲停137.5元；金融股多頭不振，京城銀(2809)收在36.2元，跌幅3.47%；台新金(2887)收在13.3元，下跌1.85%；精材(3374)盤中一度攻上漲停116元，創2007年8月下旬以來波段高點，終場收在115.5元，漲幅9%。

分析師指出，美國和大陸新冠肺炎疫情又見加劇，美國經濟前景不明，美股近期震盪恐將加劇，台股也難獨善其身。目前新台幣匯率維持升值，資金面保持強勢，不過，台股目前回檔壓力沉重，加上投信及集團股季底結帳賣壓等，留意追高風險加。

(時報資訊)