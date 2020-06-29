109年5月景氣對策信號綜合判斷分數為18分，較4月再減1分，燈號為連續第三個月呈現象徵景氣趨弱的黃藍燈。國發會表示，景氣領先、同時指標持續下跌，惟領先指標跌幅已連續兩個月縮小，顯示疫情的負面衝擊逐漸縮小。但當前國際經貿情勢仍然嚴峻，政府將持續密切關注，並妥為因應。

國發會指出，今年上半年受到疫情影響，各國祭出多項防疫管制措施，干擾正常經濟活動，抑制全球最終需求，不利我國外貿擴張，惟受惠遠距商機、5G通訊等新興應用的興起驅動，以及廠商回流擴增產能支撐，有助維持出口表現。此外，國內疫情控制得宜，相關防疫管制措施已陸續放寬，民眾生活逐步回歸常軌，民眾與廠商信心回溫、股市上揚，工業生產指數、機械及電機設備進口持續成長，消費人潮回流，帶動零售及餐飲業表現已明顯較4月好轉，後續隨著「振興三倍券」及「安心旅遊國旅補助方案」啟動使用，以及商圈、電子支付業者與地方政府的加碼刺激消費，有助穩定內需。

國發會今日公布，5月景氣對策信號分數為18分，較4月減少1分，燈號續呈黃藍燈。9項構成項目中，股價指數由黃藍燈轉呈綠燈，分數增加1分；機械及電機設備進口值由紅燈轉呈黃紅燈、製造業銷售量指數由黃藍燈轉呈藍燈，分數各減少1分；其餘6項燈號不變。

另外，5月領先指標不含趨勢指數為97.45，較4月微降0.77%；同時指標不含趨勢指數為97.63，較4月下降1.05%。

(時報資訊)