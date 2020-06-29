台股上周只有三個交易日，但指數表現不弱，加權指數反彈近1％，外資亦由賣超轉為買超，根據台灣證券交易所統計，外資上周在集中市場買超155.06億元，累計今年年初至6月24日止，外資總買進金額為5兆93.56億元，總賣出金額為5兆5818.51億元，累計賣超5724.95億元。

外資總持有股票市值為14兆5712.04億元，占全體上市股票市值的41.10％，較6月19日的14兆3838.62億元增加1873.42億元。

在個股部分晶圓雙雄兩樣情，台積電(2330)居上周外資買超第一名個股，總計買超46080張，鴻海(2317)居次，買超42039張，國泰金(2882)買超16426張排第三。

賣超方面，聯電(2303)為外資上周賣超第一大個股，累計賣超29703張，福懋(1434)、京城銀(2809)分居第二、三大，賣超張數分別為23136張及18733張。

(時報資訊)