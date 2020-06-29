金萬林(6645)今日舉行股東會，董事長陳惠娥表示，上半年因新冠疫情延遲公司部分市場推展計劃，不過，新冠病毒核酸檢測自動判讀套件已在五月初通過歐盟CE認證，並由客戶PacGenomics以金萬林開發的檢測試劑向美國FDA申請緊急使用授權(EUA LAB)在五月下旬通過，現亦接獲衛福部外銷專用查驗登記通過，最快七月初領證後即可陸續出貨至海外包含美國、南美洲等地的客戶，下半年營運可望逐步拉升。

金萬林今日股東會會中承認2019年度營業報告書及財務報表。2019年營收較前一年度成長，因2017年公司投資設立實驗室、建構基因資料庫及擴大生資團隊，研發費用大幅增加，加上建構自有品牌產品目前仍處於驗證及推展階段，以致虧損。

金萬林今日股東會進行董事及獨立董事全面改選，新任董事包括高譽企業股份有限公司（代表人：陳惠娥）、吳品聰、吳品祥、洪瑩儒、林有忠、陳建宇，獨立董事為劉席瑋、黃瑞祥及鄭明松；其中，本屆新任董事陳建宇為美國醫學博士，在加州醫界有深厚人脈，將有助強化金萬林在美國市場營運推展能量。

金萬林主要的業務為代理國際知名大廠的儀器及設備，供國內各學術、研究機構及各大生技廠商新藥研發所需，目前主要代理 Applied Biosystems、Beckman Coulter、PerkinElmer、DNASTAR、IFI、BPS、ProteinSimple等數十家國際品牌。公司代理業務營運穩定，為尋求未來成長動能，近年來積極佈局精準醫療市場：包括推出以精準癌症基因檢測及伴隨式醫療檢測提供醫生臨床診斷精準用藥、以及遺傳性癌症基因檢測則可提供預防性治療。此外，公司亦將投入「次世代健檢服務」經營亞健康者的照護，初期推出GoL Life非侵入性體質評估檢測服務，以收集漱口液方式，透過最新基因科技及生醫大數據分析，解開體質遺傳密碼，進而調節基因表現，以降低發病風險。檢測項目包括癌症、糖尿病、高血壓、免疫系統等基因項目及專業諮詢。

(時報資訊)