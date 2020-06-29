東森(2614)今日召開股東常會，會中決議通過去年度盈餘分配案，每股配發現金股利1元，除息基準日定為7月22日，股利發放日為7月30日。

東森今年第1季合併營收10.65億元，年成長81.1％，主要是貿易事業部寵物門店增加帶動營收大幅成長，第1季歸屬母公司淨利為0.55億元，每股盈餘0.10元。其中，東森國際倉儲事業持續更新設備以提升作業效率、降低成本，第1季營收3.17億元，年成長7.5％，營業毛利1.9億元，年成長11％。東森新媒體事業群去年締造媒體營收總額達11.44億元，年成長55％，今年第1季，廣告業雖受疫情影響，媒體事業營收仍較去年同期成長37％。

台灣第一大寵物粉絲團「ETtoday寵物雲」從線上媒體走向線下實體零售，創新跨界經營，去年初正式成立東森寵物雲股份有限公司，透過開設直營店、併購及營業讓與方式，從年初13家實體門市規模，快速拓展至目前92家門市，遍布台灣15縣市，成為門店數全台第一的連鎖寵物通路，轉進台灣500億元寵物市場，並積極進行寵物自營商品開發，線上寵物商城布局。

轉投資新零售事業表現亮眼，東森購物今年第1季獲利年增率高達105％，EPS達2.4元，創歷史新高。年初訂定六大策略「品牌再造與活化」、「拓展海外市場」、「消費者導向」、「自營商品開發」、「東森幣打造東森生態圈」和「新零售商業模式」，配合電視、MOD、網路、APP、電話行銷到型錄等多通路均衡發展，顯見營運策略奏效。看好宅經濟效應，民眾生活習慣改變、在家購物消費比例增加，東森購物擴大食品線的推動，與晶華(2707)、長榮航(2618)、阿一鮑魚合作推出獨家食品，銷售情況良好，持續追加生產，預計第2季買氣持續看俏。東森購物網ETMall更率先業界與政府合作，接續推出「新北專區」與「台北店家到你家」計畫，協助全台業者拓展虛擬通路商機。

今年新冠肺炎疫情衝擊美容SPA產業，美容SPA產業受創，業界第1季成績平均年減2成到4成，東森自然美運用集團大數據從東森會員消費偏好，銷售產品並導客到線下服務體驗，增加客戶忠誠度再回到線上消費，台灣前4月營收逆勢成長21.7％。東森自然美將朝向國際美妝品牌集團前進，結合東森全球通路草莓網及東森全球新連鎖的社交電商布局全球市場，將陸續前進香港、越南、馬來西亞、柬埔寨，將自然美產品進軍全球238個國家，在國際上打開能見度，爭取更多市場機會。

今年3月東森集團得標的林口國際媒體園區B基地，與新北市政府已完成簽約，建立多媒體AI智慧文創園區及東森集團全球營運總部，規劃多功能展演場，商場及總部大樓，樓高179米，加上林口高地，總高429米，將成為台灣新地標。

(時報資訊)