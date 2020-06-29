隨著疫情趨緩，只要保持社交距離或戴口罩也能歡慶佳節！雙北直營區第一品牌永慶房屋響應各地里長們舉辦端午節活動，透過免費贊助帳篷、活動協辦、人力支援和發送物資等方式與民眾同樂，永慶房屋經紀人現場展現積極熱情的服務態度，也讓里長和里民們豎起大拇指：「永慶房屋真的是我們的『好厝邊』！」

端午檔期一連多場活動，以台北市為例，包括大安區龍生里、松山區慈祐里、中正區愛國里和文山區萬隆里等，里長們用心準備端午節節目，包括：準備台灣特色美食、安排精彩表演活動、或是現場發送物資，吸引許多民眾扶老攜幼共襄盛舉，現場氣氛嗨翻天。

永慶房屋以贊助與協辦方式，成為里長伯的得力小幫手，就算現場高溫飆破36度，永慶房屋經紀人服務熱情依舊不減。永慶房屋業管部協理陳賜傑表示：「永慶人持續深耕在地服務，疫情期間不僅贊助社區鄰里防疫物資、全力協助在地防疫，目前疫情趨緩，鄰里社區的生活陸續回到軌道，永慶身為在地好鄰居、好幫手，也趁著端午佳節，把歡樂時光帶回大家生活中！」

北市大安區龍生里舉辦端午佳節園遊會，永慶房屋貼心準備拍照手舉牌，方便民眾拍到過癮。

北市中正區愛國里舉辦端午節活動，永慶房屋現場協助發送物資獲得民眾熱烈迴響。

永慶房屋各個門市的貼心服務，讓里長們眼睛為之一亮。如大安區和平店及瑞安店製作大型拍照手舉牌，吸睛效果引起現場民眾搶著拍照留念；中正區龍捷店考量天氣炎熱，現場加碼贈送環保扇幫民眾消暑，也讓許多婆婆媽媽們直說：「永慶房屋實在太貼心了！」

陳賜傑協理表示，永慶房屋的經紀人很多都是在地子弟或在附近租屋，和里長、里民們互動相當好，得知里長們規畫各式活動，永慶房屋各門市的夥伴都立即響應；身為社區「好厝邊」的永慶房屋，除提供社區居民購售屋的專業服務，更以熱情與行動力回饋社區，攜手共創美好生活。

北市文山區萬隆里每年舉辦各式活動，永慶房屋都是最佳小幫手。

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(中時電子報)