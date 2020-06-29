從事食品貿易的常立武（右二）29日號召同好一起在台中市二分局前辦捐血活動。（馮惠宜攝）

捐血助人、募血種福田！民間團體搶當快樂募血人，國際獅子會300-C1區募資千萬元捐贈台中捐血中心新型捐血車一部，未來將長駐台中市仁和公園讓民眾就近捐血；而從事食品貿易的常立武集結親友29日也在台中市二分局前辦捐血活動，外號熱血大叔的他集結同好、出錢出力辦捐血活動，問他動力為何？他妙回：事業順利、子女乖巧啦！

台灣人篤信捐血助人，還可化解血光之災，更有不少民間團體加入募血行列；國際獅子會300-C1區2019-2020年度總監謝文卿繼號召獅血合力捐贈台中市迅雷救援協會救災車及救難設備、南投縣家扶中心中輟生接送車後，再度號召獅友，出錢出力捐贈新型捐血車一部，未來將停放於仁和公園停車場，讓北屯區及附近各區的熱血民眾可以就近捐血。

國際獅子會300-C1區29日盛大舉辦簽約儀式謝文卿直稱參與的獅友都是福船上的功德主，他也將此功德迴向給在天堂的媽媽；台中市捐血中主指稱，北屯區是中市人口最多的地方，卻始終沒有固定的捐血處，未來該捐血車停駐在仁和公園後，不但方便民眾就近捐向，也可望為血庫增加固定的血源。

而熱心募血的不只獅友，29日在台中市二分局門口也有民間人士常立武等發起的捐血活動，常立武從5年前用高齡母親車禍和解金開始辦捐血活動，此後一年至少辦4場捐血，從最初和太太出資電影票贈送給捐血人，漸漸形成同好會，不少小攤商也一起加入提供贈品，常立武說，只要想到可以幫助到急需用血的人，就血脈賁張，尤其他開始辦捐血後事業順利、子女乖巧，讓許多友人也認為行善是立業的根本，紛紛加入募血人行列。

(中時 )