大陸咖啡連鎖品牌瑞幸近日發佈官方聲明稱，公司將於6月29日美股開盤時在那斯達克停牌，並進行退市備案，意味著從年初開始的「鬧劇」也將隨之結束。

新浪財經報導，從被做空機構狙擊，到自曝財務數據造假，曾揚言對標星巴克的「小藍杯」轟然倒塌。瑞幸咖啡表示，公司此前收到那斯達克兩份書面退市通知，表明了其決定將公司證券從那斯達克退市的理由。

5月22日，瑞幸咖啡根據相關規定要求在那斯達克聽證小組舉行口頭聽證會，5月23日，那斯達克通知瑞幸咖啡定於2020年6月25日舉行聽證會。而6月24日，瑞幸咖啡通知上市資格審查工作人員，公司決定撤回聽證會請求，並不尋求撤銷或暫緩上市資格審查工作人員對公司從那斯達克退市的決定。

據天眼查數據顯示，2020年至今，瑞幸咖啡僅新增186家企業，較去年同期增速為-80.6％。這意味著，瑞幸咖啡開店速度自年初起已經開始放緩。此前，瑞幸發佈聲明稱，全國4,000多家門市依舊正常運營。

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