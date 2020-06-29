近日大陸銀行將獲得券商牌照的傳言再起，或將從幾大商業銀行中選取至少2家試點設立券商。對此大陸證監會新聞發言人28日回應指出，證監會目前沒有更多的資訊需要向市場通報。發展高品質投資銀行是貫徹落實國務院關於資本市場發展決策部署的需要，強調如何推進有多種路徑選擇，目前還在討論中，不會對現有行業格局形成大的衝擊。

而多位大陸券商高管都說，這個傳聞已經有好幾年了，相信不是空穴來風。而資深券商研究人士、券商中國專欄作家程大爺表示，如果銀行獲取券商牌照，對券商行業尤其是大型券商將形成利多，包含如加速兼併重組，也可能反過來獲得銀行牌照等。

據券商中國引述大陸龍頭券商高管說，有競爭才會進步，如果銀行獲取券商牌照，會強迫券商思考、改變，促進券商的整合和成長。從資本市場發展角度來看，不見得是壞事，「市場是競爭出來的，而不是保護出來的。」

(旺報 )