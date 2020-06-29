LINE 貼圖不小心下手買太多，太少使用覺得有點浪費嗎？台灣最盛行的即時通訊服務 LINE，繼 4 月推出指定用戶才能參加的「貼圖換代幣」，官方預告將推出 2.0 版活動，且開放全民都可參加，只要符合一項條件即可。

LINE 為紀念貼圖推出滿 6 周年，4 月底針對特定用戶推出「貼圖換代幣」了解市場反應。或許是因為收到不少用戶良好的回饋，LINE 貼圖最前線官方帳號預告，將會推出「貼圖換代幣 2.0」活動。官方指出，活動僅限最前線(官方帳號)好友可以參加。因此，可以在 LINE 當中搜尋「貼圖最前線」官方帳號，或是透過下方連結加入，就有機會參與本次活動，讓你使用頻率很低的貼圖可以換代幣！

LINE 貼圖最前線官方帳號預告，即將推出「貼圖換代幣 2.0」活，可換 LINE 代幣是先前活動的兩倍！(LINE截圖)

LINE 指出，「貼圖換代幣 2.0」活動，即日起至7月5日23:59前，凡加入貼圖最前線官方帳號好友，便符合此次活動的參加資格。據了解，先前第一波活動，每一組要換代幣的貼圖，可換回 5 枚 LINE 代幣。但本次「貼圖換代幣 2.0」活動，預計是一組貼圖可以換 10 枚代幣，等於是之前回饋的 2 倍啊。如果你的 LINE 當中積存了不少使用頻率很低的貼圖，千萬別錯過本次機會。

LINE 方面指出，推出貼圖換代幣活動的初衷，是為了鼓勵用戶多多使用喜愛的貼圖，並發現更多新鮮有趣的創作。LINE將推出活動回收用戶不常使用的貼圖，給予代幣回饋、鼓勵購買喜愛作品，形成貼圖消費的正向循環。「貼圖換代幣 2.0」活動則預計7月中開放，目前到7/5止有興趣的用戶可先取得活動資格。

想知道「貼圖換代幣 2.0」活動何時開始，請密切留意 LINE 貼圖最前線 官方帳號的訊息。並且最好將 LINE 更新到最新版本，避免版本過舊導致參與資格受到影響；此外，不可封鎖帳號，以免收不到活動消息唷！

(科技)