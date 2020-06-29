縣長楊文科（中）為藝人黃子佼（中左）等人 宣傳「中台灣好玩卡─新竹縣限定版」將在7月1日上線開賣。（羅浚濱攝）

藝人黃子佼（中）與縣長楊文科（左三） 人體驗隆源餅行的產品，讚不絕口。（羅浚濱攝）

新冠肺炎趨緩，縣府針對暑假期間的觀光熱潮，推出「中台灣好玩卡─新竹縣限定版」將在7月1日上線開賣，縣長楊文科29日邀請「三金主持人」黃子佼擔任「竹縣旅遊大使」，希望透過黃加強宣傳竹縣「智慧旅遊」。

「我對新竹縣的觀光很有信心！」黃子佼強調他不隨便代言，上半年就到新竹縣玩了3次，每次都覺得意猶未盡，分享暢遊新竹縣峨眉鄉的心得，趣味橫生說明到過或將去走訪竹縣的景點。

「新竹縣不會有報復性旅遊！」楊文科說，「中台灣好玩卡-新竹縣限定版」是以虛擬電子票券方式整合在地觀光，將熱門景點及周邊食、遊、購、行等一次搞定，同時推出商圈消費券買一送一2000套，六福村並有限量100組的1元套票讓大家搶購。

楊文科並表示，新竹縣推動「智慧旅遊」，規畫「景點輕鬆遊」、「達人導覽」、「交通輕鬆遊」、「主題式套票」、「經典遊程」等5大套裝遊程，遊客只要透過QRcode簡單操作線上購買，即可輕鬆暢遊新竹縣！

「中台灣好玩卡-新竹縣限定版」7月1日到21日線上開賣，首波產品主打六福村主題遊樂園、小叮噹科學主題樂園、綠世界生態農場、姜阿新洋樓、好客好品希望工場、合興車站等熱門景區，套票更與內灣及北埔商圈的特色業者，共同發行商圈消費券，替遊客嚴選最超值的旅遊方案。

(中時 )