馬拉灣20周年推出水戰成年禮、大海嘯驚喜球等全新活動。（陳淑娥攝）

7月1日起，19歲以下免費玩樂園。（陳淑娥攝）

集滿三張安心旅遊券即可免費玩密室逃脫或搭摩天輪。（陳淑娥攝）

集滿三張安心旅遊券即可免費玩密室逃脫或搭摩天輪。（陳淑娥攝）

麗寶馬拉灣水上樂園在端午連假湧入大批消暑遊客，麗寶樂園渡假區再度祭出優惠，7月壽星本人當月玩馬拉灣只要20元；此外，7月1日起交通部安心旅遊補助起跑，只要累計3次使用該方案者，即可免費玩密室逃脫或搭乘天空之夢摩天輪。

7月壽星召集令！麗寶樂園渡假區為歡慶馬拉灣20周年，尋找7月1日壽星一同到馬拉灣慶生、切蛋糕，還能獲得驚喜生日大禮包。此外，7月壽星本人當月玩馬拉灣只要20元；於麗寶樂園渡假區消費滿百，憑發票搭摩天輪享只要200元。

交通部安心旅遊補助將於7月1日起開跑，19歲以下學生可以免費玩樂園！看準這波商機，麗寶樂園推出累計3次使用安心旅遊補助優惠者，即可免費玩密室逃脫或搭乘天空之夢摩天輪，同行購買樂園全票者加送優惠券，搶攻暑假爆發的國旅市場。

麗寶樂園渡假區表示，今年特別舉辦水戰成年禮、大海嘯驚喜彩球、浪漫島嶼婚禮等一系列慶祝活動，並推出「馬拉20 COOL浪慶典」全新表演秀，呈現馬拉族熱情、歡樂的豐收嘉年華，以及經典的電音泡泡趴、抖抖橋、人體龍舟大賽等，精采可期，還有20周年限定版商品全新開賣，可供入園遊客收藏紀念。

園方指出，民國90年7月1日(含)以後出生的本國國民，7月1日起於下午4點前攜帶健保卡或身分證正本，到馬拉灣或探索世界入口填資料後即可免費入園，活動期間內不限次數暢玩(一天只能擇一園區使用)，活動自7月1日起至政府專案預算用完為止，想要免費玩樂園手腳可要快。

(中時 )