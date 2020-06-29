蔡姓男子與孫姓男子素有積怨，他今年3月間在臉書貼文，直指孫男「你都已經確診武漢肺炎了，你還去別人家上課，不怕把武漢肺炎傳染給別人嗎？」，該群組有139成員，得以看見假訊息；古姓男子也在LINE群組散布「越南人經通報居家隔離，從台中包車前往某高工」謠言，台中檢方將兩人起訴。

起訴書指出，蔡男對孫男積怨不滿，今年3月14日疫情期間，他在臉書貼文，點名某慈善機構、大學的孫男，「你都已經確診武漢肺炎了，你還去別人家上課，不怕把武漢肺炎傳染給別人嗎？」，讓臉書139名網友都可見此不實訊息。

古姓男子在3月23日在LINE群組，接到網友張貼的「越南人，經通報居家隔離，3／20晚從台中包計程車，3／21午間定位在某高中附近，請大家留意」等假訊息，他未經查證內容是否屬實，就在臉書社團內轉貼，該社團成員有2萬多人。

蔡男及古男都由警方查獲送辦，兩人都坦承貼文，而古男指稱他不是故意的。台中地檢依違反《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》，各將兩人起訴。

(中時 )