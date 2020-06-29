根據日本媒體進行的民意調查顯示，因擔心疫情再度延燒，51.7%的東京居民希望東京奧運能再度延期或甚至取消，另外46.3%的受訪者則表示希望能於2021如期舉行。

受到新冠肺炎疫情影響，國際奧林匹克委員會(IOC)於今年三月底宣布原定於2020年七月舉行的東京奧運將延期，然目前全球疫情仍充滿未知數，公衛專家曾警告延至2021年不表示奧運能安全舉行。日本官方及國際奧會都曾強調，奧運不會二度延期，若疫情再度爆發致使明年七月無法順利開幕，則將取消本次奧運。

日本通訊社「共同社」和電視台「Tokyo MX」於本月26日至28日進行了一份電話調查，訪問了1030位東京居民，51.7%的受訪者表示不希望東京奧運於2021年舉行，其中27.7%希望奧運直接取消，另外24%則是希望再度延期。

31.1%的受訪者希望東京奧運以規模縮減的方式舉行，只有15.2%受訪者希望以原規模舉行奧運。

延期的東京奧運預計於2021年七月開幕，但會保有原先名稱「2020東京奧運」(Tokyo 2020 Olympics)。東京都知事小池百合子先前接受法新社採訪時曾保證：「我們將會在一個對運動員、外國旅客及東京居民都有保障的環境內舉辦奧運。」

(工商 )