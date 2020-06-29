德國外交部長昨日（28日）說就算川普連任失敗，德國與美國的關係也難以挽回。德外長指出川普任期内對德國的攻擊已對兩國關係造成了嚴重的傷害。

據德國之聲報導，德國外交部長海科·馬斯在一則德媒採訪中說德美關係不會因川普連任失敗而改善。馬斯稱，「所有認爲一旦民主黨候選人當選總統，跨大西洋關係便會改善的人都低估了結構性的變局。」

馬斯再强調，「跨大西洋關係非常重要，依然重要，我們正也在努力維持這份關係。但就目前的情況來看，這份關係已無法滿意雙方（德美）的需求。」

在過去四年，川普對柏林的批評聲綿綿不斷，就德國國防預算和德俄的北溪天然氣管道問題上不斷地指責德國。

川普在2018年曾要求德國增加國防預算至德國GDP的2%，但遭柏林拒絕。同時，川普也指控德國在北溪天然氣管道問題上是「俄國的人質」。

去年，川普對歐盟的鐡徵收25%關稅，對鋁徵收10%，嚴重影響了德國的汽車產業。

馬斯也指出，本月月初川普宣佈從德國大幅撤軍，嚴重損害了德美關係，兩國關係在川普的任期内變得非常“複雜”。

(中時電子報)