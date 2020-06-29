大陸瑞幸咖啡29日將在美國納斯達克正式退市，這一場從年初開始的鬧劇也將結束。從被做空機構狙擊，到自曝財務資料造假，曾揚言要超越星巴克的小藍杯帝國瞬間傾塌。而在28日瑞幸咖啡退市前夜，透過大陸天眼查數據顯示，2020年至今瑞幸咖啡僅新增186家企業，較去年同期增速衰退80.6％。這意味著，瑞幸咖啡開店速度自今年初起已經開始放緩。

據《北京商報》引述天眼查統計資料顯示，截至2020年6月28日，全大陸名稱含「瑞幸咖啡」，且狀態為在業、存續、遷入、遷出的企業共3856家。從企業數量來看，2017年新增2家瑞幸咖啡企業；2018年新增約1800家，2019年新增企業數量超過2000家。

但值得注意的是，2020年至今，大陸僅新增186家企業名稱中含「瑞幸咖啡」的企業，與去年同期相比衰退-80.6％；另今年共有99家相關企業已經註銷或吊銷。

對於瑞幸咖啡的未來發展，中國浦東幹部學院經濟學博士後劉安認為，退市後公司理論上當然可以存續，但面臨巨額處罰和賠償風險，又不再具有任何投資價值，公司恐怕最終難逃破產清算或重整的命運，且重整可能性相對較小。

(旺報 )