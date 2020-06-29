洪孟楷在議場內遭綠委吳秉叡勒頸圍攻。(洪孟楷提供)

洪孟楷在議場內遭綠委吳秉叡勒頸圍攻。(洪孟楷提供)

洪孟楷中午向群眾致詞時相當激動。（黃福其攝）

洪孟楷的脖子滿是勒痕。（黃福其攝）

中午大太陽下，員警穿袖套執勤或猛擦防曬油。（黃福其攝）

國民黨突襲攻佔立院議場，遭民進黨立委以人力優勢排除，搶回主席檯。今天中午1時許，黨主席江啟臣率幹部到群賢樓外向群眾演說，向民進黨嗆聲「隨時回來，這個臨時會跟你沒完沒了，實在太過份了。」遭綠委勒頸以致脖子滿是勒痕的立委洪孟楷，向群眾致詞時抗議綠營「殺人暴力」，激動到紅了眼眶。

由於中午氣溫實在太熱，現場許多人手機顯示太熱而快當機，警察有的穿袖套，有的猛擦防曬油；江啟臣等人也邊致詞邊擦汗。在江等人致詞後回到議場，現場剩下台北市議員戴錫欽、秦慧珠、李明賢及新北市議員陳明義、葉元之等人及約兩百位群眾即先暫時解散。

江啟臣中午1時許從議時到群賢樓外，向民眾致詞。他說，從昨晚到今午不到一天，看到台灣民主十足倒退。國民黨要抗爭是因為監委名單又綠又爛又酬庸，有的提名完才說要註銷黨籍，而陳菊在高雄市長任內有58案還在查，如今去當院長是去查案或吃案？還要用臨時會強行通過。

他說，過去民進黨說要廢考監，蔡總統四年沒廢且派好派滿，比阿扁不如，阿扁當初還不提名，讓監院空轉；若要廢監院，不必修憲，只要不提名就好，所以這次擺明酬庸、要位置而已。

江啟臣說，國民黨雖然在野，人數不多，主席檯被搶了，但他已要求大家不能離開議場，隨時回來，「這個臨時會國民黨跟你沒完沒了，實在太過份了。」除了監委，還有髒兮兮的NCC，本來該與監察院一樣是獨立機關，現在都變獨裁，有些媒體還被恐嚇，新提名的NCC委員有些還有綠營背景。就像去年李進勇選輸雲林縣長，當上中選會主委，完全不中立、完全配合罷韓。

他強調，民進黨實在太壞了，所有該中立的機關都變成它自己的機關，所以臨時會無論監委或NCC，國民黨絕對站在民眾立場監督，反對酬庸，天氣再熱不怕熱，反對獨裁專制的政府。他已與黨團幹部都講好，接下來沒完沒了，隨時回來，必須把民眾的聲音徹底傳達給總統府。

黨團總召林為洲、書記長蔣萬安及首席副書記長林奕華，都砲轟不相信監委、NCC名單是超然獨立，因此絕不接受名單，會堅決抗議到最後。

在議場抗議被綠委吳秉叡、沈發惠及鍾佳濱等人圍攻的洪孟楷，致詞時一度紅眼眶、哽咽到說不出話。他痛批民進黨在議場使用「殺人暴力」，質疑這就是台灣價值？當也的脖子被勒住時，腦海想起一歲六個月的女兒及父母、太太，難道民進黨掌握多數就可在台灣為所欲為？

他說，脖子上的勒痕是光榮戰績，他可流血、流汗但絕不因此流淚，這次名單一天不撤回，就一天不離開立法院。

據悉，國民黨團昨天下午發動突襲，雙北市議員在昨晚接獲議會黨團通知，趕到立法院輪守支援外圍，台北市黨部主委黃呂錦茹、新北市黨部主委黃志雄的議員太太洪佳君等人上午也都到場。雖然外圍在下午1時30分左右先解散，不過雙北市議員已被告知待命，「隨時準備回立院支援」。

(中時 )