中職二軍繼去年後，再度舉辦與業餘球隊的交流賽，今年更擴大到中職二軍5隊、合作金庫棒球隊、台灣電力棒球隊、台北興富發棒球隊、台南市成棒隊、大專明星隊等，共10支隊伍的規模。此外中職選秀會將在7月20日登場，將報名今年選秀的選手將會成為焦點。

去年中職與大專體總首度舉辦「中華職棒二軍交流盃賽」共有7支隊伍，由統一獅二軍奪冠，當時獲得各隊高度稱讚，今年加上味全龍，共有4隊新面孔，提高刺激度及張力。

二軍交流賽賽制由中職5隊與業餘、大專隊各交手1場，從7月7日開打，預賽前4名將晉級7月19日的決賽，總計27場比賽分別在洲際球場、斗六棒球場進行，開放免費入場，防疫規定則比照二軍規定，成績納入二軍戰績。

味全龍隊總教練葉君璋。（鄧心瑜攝）

大專明星隊中，成員是從各校挑選出的菁英，蔣少宏、姚杰宏、呂詠臻等人都有意參加今年選秀，其他選手也能獲得更多關注，手握今年選秀狀元簽的味全龍總教練葉君璋就說，「跟大學隊打是很好的機會，選秀前進行就近觀察誰有能力。」

不過葉君璋不願透露鎖定哪些選手，他開玩笑說，「蔣少宏？沒看過我不知道他是誰。」隨後他才笑說，「我會更努力觀察。」蔣少宏是文化大學強打捕手，本月也有參加味全龍測試會，還敲出全壘打，味全龍缺捕手的情況下，蔣少宏預計會是他們鎖定的目標之一。

(中時 )