疫情加劇使得端午連假道瓊跌逾1100點，台股面臨考驗開低51.87點，台積電(2330)、大立光(3008)下挫，倒是鴻海(2317)積極轉型拚提升毛利率獲外資肯定，上漲突破85元，創3個半月波段高點。生醫股因疫情題材再掀攻勢，亞諾法(4133)、寶齡(1760)、國光生(4142)、美德醫療-DR(9103)等皆位於漲幅前列；此外疫情受惠股的熱映(3373)、南六(6504)、康那香(9919)走強受矚目，可惜抗疫英雄抵擋不住恐慌殺盤，台股盤中下跌逾160點，尾盤多方奮力拉抬，最終收低118.05點，為11542.62點。今日外資(不含外資自營商)賣超138.4514億元，投信賣超7.2764億元，自營商賣超19.3921億元，三大法人賣超165.12億元，除權息行情埋下變數。

類股幾乎全盤皆墨，生醫股挾防疫光環成為台股救世主，鴻海有外資當靠山，帶動其他電子類股指數小幅收高，化學與網通族群也為盤面上少數收漲類股。空方橫掃，大立光失守4000元關卡，五千金花容失色，譜瑞-KY千元保衛戰失利，來到990元；矽力-KY(6415)無力拚2字頭，信驊(5274)、祥碩(5269)下跌約6%。美國疫情加劇，防疫概念股口罩、疫苗、檢測、原料藥四大領域人氣爆棚，恆大(1325)、康那香(9919)、寶齡(1760)、高端疫苗(6547)多檔漲停；亞諾法(4133)也在漲停之中股價站上百元大關；國光生(4142)收漲8.5%，盤中高點來到76.8元，改寫新高價。額溫槍題材的熱映(3373)5月EPS高達2.65元，開盤一小時內急登漲停137.5元鎖到收盤。

台股兵荒馬亂，逆勢走強個股相對吸睛。開場由鴻海(2317)打先鋒，有外資加持股價最高至85.8元，續創2月中以來高點。台積電今日雖然失色，但其轉投資封測廠精材(3374)上半年營運淡季有撐，激勵近日股價開飆，週一再攻漲停價116元，又改寫上櫃新高價。明天將除息的和碩(4938)股價表現優於大盤，不過好戲只演半場，中場受台股跌勢拖累，部分投資人走為上策，股價紅翻黑，回落70元之下，小跌0.5%。振興三倍券將上路，民生消費受惠，豆府(2785)未來成長動能看旺，今日放量勁揚，盤中上漲4.28%至158.5元，創下上櫃新高價。

今日股匯表現脫鉤，台股下跌百餘點，但新台幣勁揚超過1角，顯示資金仍未退場，6月來外資買超逾900億元，惟美國疫情升溫，美股挫低打亂多方步調，今日台股收跌118點，5日RSI為48.37，10日RSI為57.51， 9日K值為68.10，9日D值為65.49，20日乖離率為0.76。以技術面而言，本波低檔上漲以來月線為重要支撐，大盤9日KD剛自約64附近向上交叉，因二者都上揚中，大盤短線偏向有利上攻，本周月線將上揚來到11,400～11,500點附近，在月線未失守之前，指數將會高檔整理。

(時報資訊)