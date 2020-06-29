瀚亞投資攜手國泰世華銀行合作，推出瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金，主打「低利高波動時代，目標投資新選擇」概念，提供投資人在當前利率低、變數多的環境中，能擁有目標較明確的投資機會，預計7月6日正式開募，由國泰世華銀行擔任保管機構。

瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金，為國內首檔納入債券持有到期機制之目標日期基金，透過結合兩種商品各自的優勢：投資組合隨著時間調降風險、一籃子操作選股，以及收益目標訂定等等，以期提高安全性及收益性。

瀚亞投資副投資長林如惠表示，目標導向商品近年發展快速，無論是美國或者台灣，對投資目標、時間，跟收益率都較明確的目標型商品，需求快速成長，截至今年3月為止該類型基金規模持續創新高。而瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金的創新之處，除了投資組合納入持有到期投資等級債之外，持有到期債券區域將分布以成熟市場為主，約佔二分之三，不同於目前市場上目標到期債多以新興市場債為主。藉由配置較高比重的成熟市場債券，加上到期債信評分部100%為投資等級債，可望達到降低市場波動跟風險。

在基金投資策略部分，瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金包含三大類資產，成立時將分別佈局5成於持有到期投資等級債、25%於M&G收益優化基金，跟25%於特別股。但是隨著時間的推進，將逐年降低特別股比重，至第七年時特別股配置比重為0，持有到期投資等級債與M&G收益優化基金，則分別增至70%和30%。第八年開始，所有資產便轉至風險和波動度較低的美國公債、M&G收益優化基金，或短債基金。

瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金，預計於2020年7月成立，並於2030年7月到期。擁有三種幣別計價，其中台幣跟美元包含累積跟月配級別，南非幣則僅有月配級別。建議對於有配息或外幣投資需求之投資人，可依自身需求，挑選適合的基金級別來做申購。

(時報資訊)