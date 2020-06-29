COMPUTEX創新與新創展區(InnoVEX)為全球最具指標性的新創交流平臺之一，主辦單位之一的外貿協會於6月29日推出#InnoVEXOnlineDemo線上新創發表會，邀請科技部旗下新創計畫共同推薦5家優質新創團隊，透過COMPUTEX YouTube頻道齊向全球展現臺灣新創實力與創業精神。

「新創」一詞雖於近年廣受熱議，其實「白手起家」的創業精神一直存在於臺灣人的血液裡。COMPUTEX國內重要參展商宏碁、威剛、明基、台達、微星、曜越等大廠，雖曾受全球經融危機、貿易戰爭與此波疫情挑戰，依然展現頑強韌性與實力。臺灣新創生態系受惠於國內電子產業鏈的堅實基礎，且過往10年間，政府、業者與加速器齊力，協助新創孕育出多元商業模式與產業應用，值此數位轉型需求急切的當下，許多優質新創尚待一陣風揚蓬而行，COMPUTEX願做其推手。

2019年參展InnoVEX的467家新創公司中有近10%為醫療科技領域，醫療技術與健康應用為該展區最主要的參展類別之一。根據全球資料庫網站Numbeo統計，2020年臺灣醫療水準位列亞洲第一。此次參與#InnoVEXOnlineDemo共有3家醫療新創公司，對「即時追蹤」和「健康輔助」提出創新解決方案。

由科技部國際產學聯盟(GLORIA)推薦的艾克智慧科技，提出以3D掃描數位分身的方式，利用人工智慧身形預測系統分析其治療或訓練結果，增加有效性和準確度。

由台灣科技新創基地(TTA)所推薦的愛微科，研發出全球最小智慧體溫貼片添寶(Temp Pal)，相較於其他市面產品，有「體積小」(重量約3克)和「精確度高」(精確度±0.05°C誤差)兩大特色，可讓家長監控幼兒體溫的狀況，亦可提供醫療等級的體溫量測，愛微科更成為外貿協會「COVID-19復工商機 個人防護及體溫監控線上產品」代表廠商之一。

由研發成果創業加速及整合推廣計畫(iCAN)推薦的醫守科技，以大數據機器學習仿效醫師開立處方的邏輯，推出「MedGuard(藥御守)」，較傳統醫療用藥偵錯方式增加10倍精準度，該產品已獲美國FDA之軟體醫材(SaMD)認證。

「零接觸」與「遠端」為2020年以來最熱門的兩個關鍵字，外貿協會也特別邀請「區塊鏈支付」與「無人偵測」技術新創公司參與#InnoVEXOnlineDemo。

由萌芽計畫所推薦的鎮鑫科技，研發出「多功能載具自動控制系統」，以無人機影像分析技術可達0.2mm精準度，並與中華電信橋樑檢測簽署MOU。

由創新創業激勵計畫(FITI)推薦的應用錢包Dapp Pocket，可在手機管理超過200種虛擬貨幣，此外，其應用錢包也可讓玩家使用遊戲、社群平台和交易所等區塊鏈應用程式。2021年COMPUTEX將於6月1日至5日舉行，InnoVEX展區將於6月2日至4日在台北世貿一館展出。

(時報資訊)