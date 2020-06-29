大陸金牌泳將孫楊的職業生涯面臨報銷，他還沒開拍的傳記電影《孫楊傳》也成為一大爭議。《中國電影報導》微博上周宣布孫楊的故事正籌畫搬上大銀幕，內容包含他的童年、少年、泳壇上的成就與汙點，預計明年開拍。外界質疑的問題是：「誰要看啊？」

孫楊的禁賽8年案件還在上訴瑞士法院，目前尚無回音，即使先前仲裁庭的審判程序有瑕疵，那也只是發還重審，孫楊拒檢的事實沒有改變，情況對他仍很不利。在此之前，大陸網球女將李娜、女排隊主將郎平的故事都已拍成傳記電影，顯然她們的形象比孫楊好太多了。光是孫楊電影籌拍的消息傳出，就被許多大陸網友猛噓，認為沒人敢去演這種爭議人物。

另一方面，《孫楊傳》的優勢也在於他的爭議，例如孫楊母親的教育方式、長期對他過度保護，養成他的狂妄自大。甚至連國際仲裁庭都感受到孫楊的我行我素、不尊重他人，冒險拒檢的事件被仲裁官認證為「巨大且愚蠢的賭博」。這場泳壇「世紀大審」本身就是紀錄片的好題材，端看電影要往什麼方向拍攝。

(中時電子報)