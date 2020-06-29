大陸當前經濟發展的空間結構正在發生變化，近兩年土地市場的分化十分明顯，一二線城市尤其是強省會城市的土地收入高漲成為市場主角。透過統計大陸26個省會（自治區首府）城市GDP占全省比重、房地產開發投資占全省的比重，其中有8座城市超過2000億元（人民幣，下同），更以杭州的3397.27億元在26城中位居榜首，鄭州、廣州也同樣超過3000億元。

此外，透過觀察26個省會（自治區首府）城市GDP占全省比重、房地產開發投資占全省的比重，發現西北、東北的省會城市房產占比較高，東南沿海的省會占比較低；同時大多數省會城市的房地產投資增速高於GDP。

所謂「首位度」是指用來衡量城市發展的參數，一般是指在省域範圍內，第一大城市某經濟指標占全省的比重，也代表了該城市在所屬區域的實力和地位。

其中杭州以3397.27億元在26城中位居榜首。觀察杭州房地產開發投資多，跟近年土地出讓金規模大有關。據中原地產研究中心的資料統計，2017年杭州土地出讓金首次超過2000億元、2018年達2501億元、2019年增加至2836億元，繼續在全大陸各大城市中領跑。

(旺報 )