國民黨立院黨團為抗議蔡英文總統提名陳菊出任監察院長，占領立院議場，藍綠雙方爆發肢體衝突，場面大亂。正當藍綠立委扭打成一團時，民進黨立委高嘉瑜被卻拍到在主席台一旁托腮看戲，形成強烈對比，照片曝光後網友狂笑：「網美都這樣嗎？」

對於議場內衝突升高，高嘉瑜稍早在臉書喊話「最強國防武器要出動了」，她發文表示「是否應該進場唱歌，化解對立…裡面的人應該需要隱形的翅膀」，還順便列了歌單：三天三夜、一剪梅、蘭花草。

除此之外，LINE群組流出一張高嘉瑜被拍到的奇葩照，當台上台下藍綠立委正互相拉扯、扭成一團時，只見綁著招牌公主頭、穿淺黃色上衣的高嘉瑜在主席台一旁雙手托腮，面露無奈，一副「看戲」模式，意外成為照片亮點，網友看了狂笑：「網美都這樣嗎？」、「嘉瑜4不4一直在旁邊看」、「好開心」、「有亮點」、「菊外人」、「夏天的臺北，沒冷氣還有嘉瑜的歌聲，沒有人受得了的」。

(中時電子報)