新北市搭配三倍券推出相關旅宿優惠。（新北市觀旅局提供／許哲瑗新北傳真）

中央三倍券7月將上路，新北市也加碼推出配套優惠，除了暑假期間入住「新北OK旅宿」，每月8日、18日、28日房價打8折外，觀旅局也整合6家旅行社，推出促銷方案，像是米哥旅行社、同興旅行社7月31日前使用振興券1000抵1100元，2000抵2200元，「Klook」9月30前包車折300元等；觀旅局長張其強表示，優惠內容明起（30日）放在新北觀光旅遊網OK旅遊專區，歡迎民眾來新北「玩超大、省更大」。

新北市觀旅局表示，目前新北「OK認證」旅館共118間，陸續協調60多間推出暑期優惠，只要在每月8日、18日、28日入住，除了原先優惠外，當晚房價再打8折。

觀旅局指出，除了旅宿外，新北市6家旅行社推出促銷方案，米哥旅行社、同興旅行社7月31日前使用振興券滿1000抵1100元、滿2000抵2200；Klook 9月30日前北海岸及東北角包車遊路線再折300；大島台灣「深澳船遊祕境水舞限定團」、佳瑛旅行社「與神同行 網美趴趴走」2天1夜半自助旅行、辰社旅行社「一起跟著敞篷巴士乘風破浪吧！」等特色行程，都有9折以上優惠。

此外，青春山海線和淡蘭古道體驗點，也提供振興券限定優惠價，像是汪汪地瓜園推出999元預約體驗，可採地瓜、控窯，再送1台斤紅心地瓜；注腳雙溪「雙溪荷所在 淡蘭輕旅行」、柑腳驛站「柑腳城風土遊」、金瓜3號「振興茶山一日小旅行」、山城美館DIY體驗等，均推出振興券相關優惠。

觀旅局介紹，配合夏季國際旅展，新北也推出特色店家體驗或商品「3倍券8折專區」，包含RailBike騎乘券套組、寧靜海香草園特色伴手禮、中角灣限定衝浪體驗等。新北旅客粉絲團7月也有多項搭配振興券的優惠和抽獎活動，包括免費福隆沙雕入場券、goshare免費限額體驗券、限量搶購旅行社行程雙人同行第二人享6折等優惠。

張其強表示，全台旅館因疫情影響受創嚴重，新北市也不例外，近期除推出OK旅遊以及「逢8就發」活動，也整合旅宿業、旅行社、以及體驗景點的暑期優惠、三倍券加碼優惠訊息，並將優惠內容統一放在新北觀光旅遊網OK旅遊專區，民眾自明日（30日起）可查詢。

(中時 )