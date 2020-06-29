竹林高中舉辦參與式預算提案發表會，今年以推廣越南文化為主題。（竹林高中提供）

新北市教育局今年起推動高中參與式預算，將公民參與的精神深入校園，竹林高中新住民二代學生有55位，東南亞國家就近一半，因此同學們提出「越南校園周教學闖關遊戲」、「越南裝置藝術區」等8項提案，讓所有同學都更認識東南亞國家的文化。

竹林高中每學年都推出新住民文化相關專題製作課程，參與的同學在社區調查時，發現中和華新街大部分是滇緬商店，越南商店卻很少見，故決定以「越來越愛你」為主題，推廣及宣傳越南文化。並票選出「越南美食」、「越南裝置藝術」等8項提案，今（29日）在校內舉辦發表會，邀請家長和社區居民到校參觀。

竹林高中校長顏麗珠表示，今年度舉辦的參與式預算以越南文化為主題，也響應學校對於新住民及社區共好的理念的重視，活動中除介紹越南傳統服飾奧黛（Ao Dai）與斗笠，讓大家實際穿戴，體驗越南傳統服飾的輕盈軟薄，還準備越南當地最常見必搭交通工具人力車，透過體驗乘坐讓學生體會各行各業的甘苦。

教育局新住民文教輔導科科長林玉婷表示，新北市鼓勵各高中推動參與式預算與國際教育，讓學生學習民主精神並培養國際素養，很高興看到竹林高中學生把參與式預算用於新住民文化的理解與介紹，並推廣到社區，期望新北的孩子都能夠成為具有國際觀的世界公民。

(中時 )