大陸股市在端午節小長假期後復市開低走低，截至29日收盤，滬指收盤2,961點，跌18點或0.61％；深成指收盤報11,752點，跌61點或0.52％；創業板指收報2,372點，跌9點或0.42％。

從盤面上看，水泥股跌逾2％；金融、石油、房地產股跌逾1％；電力、化工、煤炭、鋼鐵股偏軟；陶瓷股升3％；半新股升2％；有色金屬股靠穩。

(工商 )