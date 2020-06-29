一名原住民妹妹在遊覽車上叫賣花連名產，純真可愛的模樣以及逗趣台語腔調逗得全車哄堂大笑，有遊客就將她介紹名產的影片PO上網，讓她因此一夕爆紅。如今1年過去，爆紅的原住民妹妹已經不再是過去的香菇頭，而是留了長髮、妹妹頭，臉蛋少了幾分稚氣，可說是女大十八變。

近日有網友在臉書「爆廢公社」中上傳自己遇到原住民叫賣妹的影片，可以看到原住民妹妹與1年前相比，身高高了許多，臉蛋也少了幾分稚氣，而她的招牌香菇頭也已變成長髮、妹妹頭，多了些女人味，成了亭亭玉立的少女，不少人看了大讚：「變好漂亮！」

（圖／翻攝臉書爆廢公社）

原住民妹妹在車上叫賣花連名產，她在介紹豬肉乾時提到，他們的山豬都是吃地瓜葉長大，而不是吃廚餘，「雖然我們山豬是吃素的，但如果你是吃素的也不能吃喔」，她也開玩笑表示頭目有說，如果試吃早齋的人，可以先放在嘴巴含著，等過了早上再吞下，一席話引的全車乘客哄堂大笑。

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(中時電子報)