警方獲報趕赴小吃店將傷者治療，雙方並未提告，返家休養。（瑞芳警方提供／許家寧新北傳真）

新北市瑞芳區南雅路一家小吃攤，昨天午後1名33歲的邱姓醉漢在店內叫囂遭制止，便悻悻然離去，後來他又返回店內試圖砸店，還將勸阻的77歲老闆娘推倒在地，兒子為保護母親，持料理刀劃傷邱男，所幸經治療後無大礙，傷者並未提告。

瑞芳警方表示，邱男昨天中午醉後在小吃攤，不斷大喊「看三小」遭林姓老闆娘制止後，邱男離去時嗆聲要找人過來算帳，後來下午3時許，他又回到小吃攤拿起椅子要砸店，林女與邱男拉扯時，被推到在地，身上有多處擦傷。

人在屋內的兒子游男（47歲）聽到屋外爭吵聲，外出查看，雙方扭打時，游男持料理刀劃傷邱男左手數刀，邱男見警方到場，躲到30公尺外的草叢躲藏，仍被警方發現，並將邱男、林女送醫治療，因傷害屬告訴乃論，雙方目前都未提告。

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(中時 )