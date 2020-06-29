還記得去年初在遊覽車上超萌叫賣的一位原住民妹妹嗎？當時她頂著香菇頭，用不太輪轉的國台語雙聲介紹名產，被乘客拍下影片傳上網，可愛模樣讓她一夜爆紅；1年半之後，又有人拍到這位原住民妹妹，仍用一樣的口音介紹名產，不一樣的是，如今的她留了長髮，人也從之前的清純變得漂亮大女孩。

回憶這位原住民妹妹當初推銷葡萄乾爆紅的情景「如果有便秘困擾的，可以拿我賣的7顆葡萄乾泡在水果醋內一整晚，隔天早上配溫水服用，就可以『一路順暢』，不過頭目有說，嚴重的話還是要看醫生，吃這個沒有效喔...」。接著開始賣山豬肉乾：「很多觀光客都會好奇，怎麼會有那麼多山豬可以做成肉乾？這些山豬都是他們放養在山區的，而且都是吃地瓜葉長大，我們山豬都是吃素的，如果你是吃素的也不能吃喔！」引起乘客哄堂大笑，影片流出讓她一夕爆紅。

1年半後，原民妹妹從當時的清純模樣，變成漂亮成熟的女孩。（圖／翻攝自爆廢公社）

這位原住民妹妹後來繼續推銷名產，近日又有人拍到一段她的新影片，如今模樣大轉變，綁起小馬尾，髮色似乎染淡了些，臉蛋從稍微嬰兒肥，變成略微消消瘦的成熟的大女孩，不變的是，推銷功力不減，口音依舊，還是把大家哈哈大笑。

(中時電子報)