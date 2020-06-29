不爽應召女"照"騙很大 死刑犯之子打劫報復│中視新聞 20170817

連警察都認證，回憶起來會讓人背脊一涼，台灣治安史上最兇殘殺人魔之一，身背7條人命，殺人時對準頭部開槍，如同行刑式的槍決取命，他，就是管鐘演。

台灣治安史上，殺人數最多的2名殺人犯，分別是徐東志和管鐘演，兩人從70年代開始，各殺害7個人震驚社會，甚至有「徐管不離」之稱。

管鐘演原為強盜集團成員，因涉嫌詐騙等罪名被判7年2月監禁，在1985年11月假釋出獄，之後曾經以開計程車為業。然而出獄後，因染毒甚深，每次毒癮一犯、缺錢花用，就會毫無計畫亂搶亂殺。

1988年2月14日，管鐘演夥同吳錦燦、劉漢屏「假租房、真搶劫」，進入台中市廖厚遇、李慧君夫婦住處，持藍波刀、番刀挾持2人洗劫財物，管先持藍波刀連刺廖背部9刀致死，李女發現後尖叫求救，也慘遭管連刺胸口18刀當場斃命；

1989年4月，管鐘演經過北市萬華昆明街，被理髮廳經理蔡銘洲強拉消費，管鐘演一個不爽，就請蔡男吃「慶記」；

1989年11月21日清晨，管又與李有世、黃松青等人另組強盜集團，分持手槍、開山刀進入豐原建材行老闆楊春田住處，一進門管鐘演就持槍朝女主人楊何月彩、女兒楊雅雯頭部連開4槍，行刑式槍決斃命；接著逼問楊春田保險箱密碼，楊春田不肯說，也被開槍打死，一家3口慘遭滅門；

管鐘演在2011年3月4日晚槍決伏法，當時遭槍決者還有鍾德樹等共5人。圖為執刑後，看守所管理員與法醫等人焚燒紙錢。（中時資料照 陳振堂攝）

1993年，管某在西門町被埋伏的台北市刑大逮捕，當時檢警只掌握他涉及槍殺5人，法院審理期間，管鐘演自知死罪難逃，乾脆自白招出槍殺理髮廳經理蔡銘洲，及收取某大哥200萬元、在西園路狙殺角頭林復雄。此外，管還收過150萬，將另一陳姓男子砍成殘廢。

據當時逮捕管的刑警說，管殺人後回家，還能若無其事談笑風生；落網時仍面露笑容，交代案子也不囉嗦，似對自己的犯案非常自豪。

當時負責審理的法院還一度懷疑管鐘演是為拖延死刑執行才自白，但經半年調查，確認他的自白屬實，殺人人數追平徐東志，並於2011年3月4日執行槍決，死後器官捐贈，算是對社會的彌補。

管鐘演之子管穆池搶民宅判刑8年半

不過，管鐘演的兒子管穆池，竟步上老爸後塵，毒品、竊盜前科一籮筐，2017年持模型槍夜闖新北市一名女子住家，綑綁王女搶走現金與手機、手錶等財物，被依加重強盜罪判刑8年6月。

(中時電子報)