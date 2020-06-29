敢碰大姊頭的女人讓你好看！陳姓女子不爽綽號「阿豪」的男子追求她的女朋友，揪2名男性友人及5名未成年少年找「情敵」阿豪興師問罪，毆打阿豪的臉、手臂挫傷瘀腫，嘉義地院法官依傷害罪判決陳女拘役55日，得易科罰金約5萬5000元。

22歲陳姓女子認為阿豪追求她的女友，心生不滿，2019年5月間某日晚上10時許，約阿豪到 嘉義縣民雄鄉農會興南分部附近談判，並用網路通訊軟體號召黃姓、剛滿18歲的張姓男子等2名男性友人，還有5名17歲至14歲的未成年少年到場助陣。

談判過程中，因擔心聲音太大恐引起旁人注意，一夥人轉移到民雄鄉金興村堤防上，陳女與阿豪爭吵，一言不合，陳女吆喝之下，陳女、張男及5名少年分持鋁棒、安全帽或徒手毆打阿豪，造成阿豪左臉部挫傷、右上臂挫傷瘀腫。

檢警調查，陳女坦承夥同張男及5名少年毆打阿豪時，黃男站在遠處滑手機，阿豪事後自承印象中黃男沒有打他。檢方認為陳女涉嫌傷害罪、教唆未成年少年犯罪以致觸犯兒少法，向嘉義地院聲請簡易判決。黃男不起訴處分。

法官依傷害罪、兒少法簡易判決陳女拘役55日，如易科罰金1日折算1000元，張男依傷害罪被簡易判決拘役10日，得易科罰金。全案可上訴。

(中時 )