《中時電子報》精選5件不可不知的國際大事，帶讀者掌握今（29）日的國際新聞重點。

【1】防疫失利 川普首度承認恐敗選

新冠肺炎疫情在美國南部、西部各州反撲，至少12州已緊急喊停解封或推遲重啟經濟計畫。美國總統川普罕見首次默認，因為疫情，他可能無法連任。

【2】歐洲衛星照分析：伊朗地下導彈工廠大爆炸

伊朗於26日在德黑蘭東部山區發生大爆炸，國營電視台宣稱是瓦斯氣爆，不過專業人士對歐洲衛星攝得的照片分析，認為伊朗首都附近的爆炸是隱藏在東部山區的地下導彈生產基地發生意外。

【3】美國反警察執法過當抗爭爆發槍擊 釀1死1傷

非裔男子佛洛伊德事件引發關注後，其他警方執法過當事件也被檢討，肯塔基州路易斯維爾市民正在抗議當地居民布雷娜•泰勒（Breonna Taylor）遭警方槍擊而死，結果不知何來的槍擊，打中兩名抗爭者，造成一死一傷。這起事件也將使美國的種族問題更形複雜。

【4】年輕新冠患者少重症 英國研究找到關鍵原因

新冠病毒不只攻擊肺，更會攻擊人類免疫系統，讓能主動消滅外來病毒的T細胞無法運作，英國研究找到T細胞無法運作的關鍵原因，指出新冠患者體內的IP10分子數值飆高，造成T細胞無法有效作用，這個現象可能是年輕患者，比起中高齡患者更不容易發展為重症的關鍵。

【5】有疫苗也沒用 專家佛奇說太多老美拒接種

儘管美國新冠肺炎單日確診數頻創新高，但仍有許多美國人說，他們不會接種疫苗。美國首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）說，就算新冠肺炎疫苗的效力只有70% -75%，他也會「接受」。

(中時電子報)