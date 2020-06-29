桃園地院蔡姓男法官涉嫌竊錄同辦公室曾姓女法官的私訊聊天內容，桃園地院2度召開自律委員會，認定蔡姓法官言行不檢、且情節重大，已違反法官倫理規範，29日決議送法官評鑑委員會評鑑，未來若桃檢有任何新事證，也將併送評鑑，最重恐遭撤職。

桃園地院刑庭蔡姓男法官，涉嫌竊錄同辦公室曾姓女法官的非公開網路談話內容，女法官察覺有異暗中蒐證，檢附相關證據提告妨害秘密罪，桃檢21日大動作搜索桃院震驚司法界，蔡男手機被查扣，訊後無保請回。

桃園地院法官自律委員會分別於案發隔天22日，以及29日接續召開會議，分別請蔡姓和曾姓2位法官列席說明，據了解蔡姓法官坦認偷看和翻拍蔡姓女法官的私人資訊，委員會認為蔡姓法官行為已違法法官倫理法第5條：「法官應保有高尚品格，謹言慎行，廉潔自持，避免有不當或易被認為損及司法形象之行為」，且情節重大。

委員會做成決議，建議桃院院長邱瑞祥以桃園地院名義，請求法官評鑑委員會對蔡姓法官個案評鑑，未來若另發現新事實，將併送法官評鑑委員會評鑑。

(中時 )