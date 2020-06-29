中國指數研究院發佈5月商業地產市場月報數據，據資料總結1到4月商業地產市場整體表現來看，全大陸商業地產銷售面積為2471萬平方公尺，年減幅29.9％，但降幅較1至3月收窄5.5個百分點；而商業地產租賃市場方面，第1季大陸重點城市主要商圈的商辦租金較上季下跌0.82％。

據大陸和訊網報導，中指研究院認為2020年第1季新冠肺炎疫情在全球多個城市蔓延，經濟增長以及就業壓力上升、企業效益和居民收入增長難度加大，讓宏觀經濟持續下行壓力影響，本季全大陸重點城市的主要商圈寫字樓市場需求繼續下降，租金本季恐繼續下跌。分城市等級來看，一、二線城市寫字樓租金也將繼續下跌。

另外看到數據顯示，2020年1到4月，全大陸商業地產開發投資額為4675億元人民幣、年減8.6％，但降幅較1到3月收窄4.9個百分點；商業地產開發投資額占房地產開發投資額比重為14.1％，則較前3月下降0.2個百分點。

(旺報 )