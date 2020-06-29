HUAWEI繼在台推出全新HUAWEI MateBook D系列筆電後，今（29）日宣布推出真無線藍牙耳機HUAWEI FreeBuds 3i與WiFi WS5200真雙頻無線路由，提供用戶全新選擇。

華為指出，HUAWEI FreeBuds 3i五月於國外亮相，本月榮獲日本視聽大賞100美金以下價格帶的主動降噪TWS耳機金獎。HUAWEI FreeBuds 3i搭載降噪技術，ANC主動降噪及通話降噪體驗優異；貼合入耳設計搭配10mm大尺寸動圈及專業調校，帶來動人音質；充電15分鐘就可使用1.5小時！推出碳晶黑、陶瓷白二款顏色，建議售價 NTD 3,490，預計7月1日在台上市，7月1日至7月13日，推出上市限時優惠活動，只要NTD 3,290即可輕鬆入手。

HUAWEI WiFi WS5200無線路由器。(華為提供／黃慧雯台北傳真)

另外，華為同步推出HUAWEI WiFi WS5200真雙頻無線路由器，具備5 GHz WiFi優選、28nm 800MHz CPU及抗干擾設計，即使在多人同時使用場景下，也可確保穿牆連線的速度與穩定性！HUAWEI WiFi WS5200推出白色一款經典配色，建議售價 NTD 1,299，預計7月10日在台上市。另有首購優惠活動，7月10日至7月31日於HUAWEI品牌店／HUAWEI電商官方旗艦館 / 燦坤門市 / 原價屋等指定通路購買，即可享好禮第二台可享9折優惠，同時可獲得HUAWEI原廠 Mini 輕巧外型3W全頻喇叭乙組 (贈品價值$790)，購買單台則可獲得7-11禮券一張 (贈品價值$100)。

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