內政部今（29日）宣布，近日歸化國籍高級專業人才審查會共通過8名高級專業人才，其中包括風機廠商英華威集團董事長費佛樂（德國），以及全球雲端平台軟體OpenStack專家、澳洲籍的田記禮（澳洲）、台北醫學大學教授藍亭（美國）。

內政部指出，這次8名歸化的外國高級專業人才，包括教育領域5名，科技、經濟、醫學領域各1名。

德國籍費佛樂為英華威集團董事長，該公司致力於再生能源及風力發電技術。費佛樂以風場開發、規劃及制度建立等專長獲得肯定，將有助於推動我國再生能源發展。

澳洲籍田記禮為全球公認雲端平台開源軟體OpenStack專家，曾獲得澳洲墨爾本大學物理學院授予榮譽院士，並主導澳洲國家學術雲端中心NeCTAR之雲端架構設計，擔任雲端運算技術團隊領導人，來台前即與我國中研院密切合作，積極推動雲端開放原始碼軟體，並協助我國相關部會進行開源軟體人才培育，有助提升我國相關產業發展。

美國籍藍亭為台北醫學大學醫學人文研究所教授，曾獲2011年度國科會傑出研究獎及台北醫學大學2018學年度師鐸獎，研究與教學表現均相當優異。於2017年設立台灣第一個腦造影臨床實驗，進行植物人相關研究，期盼能喚醒國內更多植物人，並減低被誤診的機率，目前已發現9位植物人有好轉的現象，對我國相關醫療照護深具貢獻。

(工商 )