財政部國產署今（29）日公開標售15宗地上權土地，下午正式開標。其中最受矚目的國泰營區土地，由全球人壽以97.8億元成功得標，每坪得標價327.96萬元，溢價率達59.9％。

今天國泰營區地上權土地，權利金標售底價為61.16億元，總計吸引兩家金融保險業投標。

全球人壽出價97.8億元，高於第二標新光人壽出價的92.888億元，成功得標。

世邦魏理仕分析，此次國泰營區成功標脫，主要是這次標售條件，已有效放寬，因此吸引兩大金融保險業投標，興趣濃厚。

(工商 )