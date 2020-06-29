全球人壽以97.8億元 得標國泰營區地上權土地 15:392020/06/29 工商 蔡惠芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 財政部國產署今（29）日公開標售15宗地上權土地，下午正式開標。其中最受矚目的國泰營區土地，由全球人壽以97.8億元成功得標，每坪得標價327.96萬元，溢價率達59.9％。 今天國泰營區地上權土地，權利金標售底價為61.16億元，總計吸引兩家金融保險業投標。 全球人壽出價97.8億元，高於第二標新光人壽出價的92.888億元，成功得標。 世邦魏理仕分析，此次國泰營區成功標脫，主要是這次標售條件，已有效放寬，因此吸引兩大金融保險業投標，興趣濃厚。 (工商 ) #國泰營區 #全球人壽 #得標 #地上權土地 #金融保險業 也許您會感興趣 財經熱門新聞 不只5G版！iPhone 12驚爆超殺款 蘋果瘋了？ - 財經 大同公司今提三問黃國昌 - 財經 5G晶片強敵林立 高通被圍毆今年大勢不妙 - 財經 14檔法人一路買 抗跌 - 財經要聞 - 工商時報 台積電強招逼近搶市 英特爾晶片巨頭招牌狂掉漆 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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