受疫情擔憂拖累，美股上週下挫來到一個月收盤新低。看好美股跌深反彈機會，投資人今(29)日大幅搶進國泰美國道瓊正2ETF(00852L)，爆出6萬餘張，近3個月以來最大量。國泰投信指出，至上週六(6/27)，全美確診新冠肺炎人數已突破250萬人，部分州重新實施封鎖，但就美國經濟基本面來看，就業情形、製造業數據、耐久財訂單月增幅度都見好轉，加上聯準會6月召開利率決策會議，重申將致力維持寬鬆貨幣政策，市場資金充沛有望支撐美股後市。

國泰投信預料下半年疫情緩解後，美股有望走震盪向上格局，建議投資人可伺機運用如美國道瓊或採兩倍做多的「美國道瓊正2」等ETF，掌握美股下半年漲升機會。

美國疾病預防與控制中心(CDC)近日表示，美國可能已有2千萬人感染新冠病毒，觀察確診病例上升，主要來自於檢測範圍擴大，儘管某些地區的陽性測試率有增加，疫情雖有再起疑慮，但整體並未進入失控狀態。

國泰美國道瓊ETF(00668)基金經理人蘇鼎宇指出，近期市場將大部分的焦點放在擔憂美國二次疫情爆發，但卻忽略諸多經濟數據表現良好的事實，除了就業及製造業數據好轉之外，美國最新公布的5月耐久財訂單月增率高達15.8%，創下2014年7月以來最大的增幅；此外，5月個人消費支出也大幅回升8.2%。預料待疫情日益趨緩，美國將進入景氣行情波段，加上市場資金寬鬆依舊，充沛資金有望成為美股下檔支撐，加上下半年景氣復甦更可為股市上漲增添柴火。

整體來看，如同開車要注意氣象預報，建議投資人除了觀察市場表現，更要善選投資工具替資產趨吉避凶，如美股上週的大跌就像短暫午後雷陣雨，可運用反向ETF工具如美國道瓊反1降低豪大雨帶來的風險與波動；當豔陽要露出臉時，可利用美國道瓊正2 (00852L)搶進短線跌深反彈機會，而像現在進入景氣行情階段，通常行情會較為持久，則可以美國道瓊(00668)作為核心資產及長線投資配置。

(時報資訊)