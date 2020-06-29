本月以來LME鎳價續漲，隨著主要原料價格持續走高，致成本增加，不鏽鋼上游大廠燁聯(9957)今日率先開出的7月盤價續漲，為連續第三個月上揚，外銷也再開高盤。

6月基本金屬價格普遍走揚，LME鎳價月均價漲到每噸約12700美元，較上月每噸漲約550美元，煉鋼成本增逾千元。燁聯今日開出的7月盤價續漲，內銷300系熱冷軋每噸再漲1000元，外鎖每噸漲30美元，也是連續第三個月開高。隨著燁聯盤價連續第3個月上揚；市場預期，即將於明天開盤的唐榮(2035)7月盤價也將同步漲價，也是連3漲。

回顧上月，LME鎳價持續反彈，月均價回到每公噸1.2萬美元之上，燁聯6月整體盤價開平高盤，內銷300系熱冷軋每噸漲1000元，為連續第二個月上揚。外銷部分，熱冷軋不鏽鋼產品視地區每噸價格漲0~30美元，也延續漲勢。唐榮繼5月同步漲價後，6月盤價也再開高，內銷熱冷軋每噸漲1000元，與燁聯相同；外銷部分，調漲每噸30美元。

本月LME鎳價持續反彈，月均價回到每公噸1.27萬美元。隨著主要原料價格續漲，燁聯率先開出7月盤價續開高盤，內銷300系熱冷軋每噸再漲1000元，為連續第三個月上揚。外銷每噸也再調漲30美元。

(時報資訊)