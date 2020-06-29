民進黨總召柯建銘 (吳家豪攝)

民進黨立院黨團今日下午於立法院會臨時會，針對考試院、監察院人事同意案時程提案，經表決後兩案皆通過。考試院長人事案將於7月10日投票表決，監察院長人事案將於7月17日投票表決。

民進黨今日於中午12點10分，攻入並奪回遭國民黨團為杯葛監察院長陳菊等人事案，而佔領了19個小時的立院議場後，隨即表決民進黨總召柯建銘版與民眾黨總召賴香伶、國民黨總召林為洲合提的臨時會提案，最終通過民進黨版本，並於6月29日下午起至7月22日立院召開臨時會。

民進黨版提案內容，包括臨時會將處理考監兩院人事、NCC人事案，前瞻2期預算、《農田水利法》、《參審制》，以及華航、護照正名案。最終在出席98人，贊成60人、反對38人下，表決通過。至於國民黨、民眾黨版本，表決狀況為出席96人、贊成36人、反對60人而遭否決。

立法院於下午臨時會討論考試院長被提名人黃榮村等考院人事案，民眾黨提議退回，經表決結果，出席92人、贊成31人、反對61人，此案將照程序委員會意見通過。另監察院長被提名人陳菊等監院人事案，由民眾黨、國民黨提議退回，經表決結果，出席93人、贊成31人、反對62人，此案將照程序委員會意見通過。

民進黨團提出之考試院人事同意案時程如下，7月7日(二)舉行公聽會，民進黨推薦5人、國民黨3人、民眾黨、時力各1人組成審查小組。7月8日至9日召開2天一次會，審查考試院正副院長被提名人及考試委員人事案。7月10日(五)進行考試院人事權案投票表決。最終在贊成者62人多數情況下，本案通過。

民進黨團提出之監察院院人事同意案時程如下，7月13日(一)舉行公聽會，民進黨推薦5人、國民黨3人、民眾黨、時力各1人組成審查小組。7月14日至16日召開3天一次會，審查監察院正副院長被提名人及監察委員人事案。7月17日(五)進行監察院人事權案投票表決。最終在贊成者62人多數情況下，本案通過。

(中時 )