台中后里區失智老翁日前在大熱天跌坐戶外地上，大甲警分局后里分駐員警獲報趕往現場，但翁無法正確表達身分及住址，所幸員警一眼認出老翁身分，迅速聯繫家屬送返家休息。

后里分駐員警宋智郁、李欽憲日前執行巡邏勤務，接獲民眾報案指后里區四村路有老翁跌坐地上，且不知家在何處，警方到場後發現該老翁有失智情形，也無法正確表達身分及住家在何處。

由於老翁身上沒攜帶任何證件，當時天氣炎熱，老翁身體十分虛弱，執勤員警到場後一眼認出之前曾迷路92歲譚姓老翁，立即致電家屬確認後，即協助載送返家。

家屬對員警熱心相助，表達由衷感謝之意。警方謙虛表示，為民服務是身為人民保姆的職責，自己只是將心比心，將分內工作做好，為需要警方之民眾，盡棉薄之力。

大甲警分局呼籲，家中成員如有年邁、身體不適情形，應盡量避免單獨外出，或向公所申請愛心手鍊，以免走失或發生危險。

(中時 )