美國 10 年期公債殖利率先前受到美國重啟經濟，所帶來的5月份經濟數據表現所激勵，一度回升至1%，但在近期二次疫情恐怕爆發的憂慮激升下，美國 10 年期公債殖利率周一(29日)暫報0.654%。分析師就認為，短期間該曲線走勢將是關鍵，警告美股將出現M型走勢，預告一波驚人震盪來臨。

據《Marketwatch》報導，Janney Montgomery Scott 技術分析師 Dan Wantrobski，美股從3月底以來的漲勢即將告終。在早些時間，標普500指數從今年低點回升超過44％，那斯達克指數更一度突破疫情前高點。但在二次疫情憂慮情緒激升後，美股又開始下挫，同時美國長天期公債殖利率回落，

Dan Wantrobski 警告，這暗示將面臨更大的股票拋售潮。由於今年美債與美股呈現高度正相關，相關係數達 0.67，這是20年少見情況。美國 10 年期公債殖利率也是這段時間，領先美股的指標：美國 10 年期公債殖利率於3月9日達到低點，標普500指數3月23日跟進；美國 10 年期公債殖利率於6 月 5 日達到高點，標普500指數6月9日達到高點。

也就是說，美股在6月初期突破長期均線，近期又摜破區間低點，從6月兩個波型來看，美股已經出現M型的熊市態勢。Dan Wantrobski認為，目前市場上出現二次疫情疑慮的殺盤，以及獲利了結的壓力，他建議投資人短期要面對市場劇烈震盪的風險。

(中時電子報)